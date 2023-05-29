Житель Турции: слава богу, что избрали Эрдогана, он хороший лидер и знает, чего хотят люди

Снизить инфляцию, отстроить страну после разрушительного землетрясения – вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидает непростая пятилетка. Третий раз подряд политик занял место главы республики. При этом впервые в истории страны лидеру пришлось побороться за свое переизбрание во втором туре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С успехом на выборах Эрдогана поздравил Александр Лукашенко. Отметив, что надеется на скорую встречу в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2022 года в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

52 – счастливое число для Эрдогана. Именно столько процентов голосов ему понадобилось, чтобы обойти своего оппонента Кылычдароглу. Тем не менее никогда еще положение политика не было настолько шатким. Предыдущий президентский срок выдался непростым: экономический кризис, украинский конфликт и смертоносное землетрясение заметно снизили рейтинг Эрдогана. Противники президента повторяли, что Турция изменилась, имея в виду в первую очередь ее облик.