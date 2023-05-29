Житель Турции: слава богу, что избрали Эрдогана, он хороший лидер и знает, чего хотят люди
Снизить инфляцию, отстроить страну после разрушительного землетрясения – вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидает непростая пятилетка. Третий раз подряд политик занял место главы республики. При этом впервые в истории страны лидеру пришлось побороться за свое переизбрание во втором туре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С успехом на выборах Эрдогана поздравил Александр Лукашенко. Отметив, что надеется на скорую встречу в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2022 года в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
52 – счастливое число для Эрдогана. Именно столько процентов голосов ему понадобилось, чтобы обойти своего оппонента Кылычдароглу. Тем не менее никогда еще положение политика не было настолько шатким. Предыдущий президентский срок выдался непростым: экономический кризис, украинский конфликт и смертоносное землетрясение заметно снизили рейтинг Эрдогана. Противники президента повторяли, что Турция изменилась, имея в виду в первую очередь ее облик.
Но внешнеполитические амбиции республики тоже стали другими. Так, Турция содействовала заключению, а позже и продлению зерновой сделки и мирным переговорам по Украине. И как показали выборы, несмотря на все катаклизмы за прошедшие 20 лет у власти, электоральная база Эрдогана все еще очень крепка.
Алтай Шаин, житель Турции:
Слава Богу, что его избрали. Это хороший результат, потому что Эрдоган – хороший лидер, он знает, чего хотят люди, люди голосовали за него 20 лет. И он это заслужил.
Эти выборы называли противостоянием США и Турции, Запада и Востока. Вот и сутки спустя все в обществе говорит о неком разделении. Одни не скрывают радости, другие – огорчения. И хотя в процентах отрыв между политиками незначительный, по факту Эрдоган набрал на 2 миллиона голосов больше, чем кандидат от оппозиции. Отметил это радостное событие политик со своими избирателями, исполнив уже ставшую традиционной песню. Но потехе час – уже сегодня глава государства приступил к своим непосредственным обязанностям. Первоочередной задачей станет снижение инфляции в стране. Кроме того, Эрдоган намерен продолжить телефонную дипломатию с президентами США и России.