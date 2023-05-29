Белоруска Марина Василевская полетит на МКС в 2024 году

Белорусская космонавтка Марина Василевская отправится на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-25» в марте 2024 года. Эту информацию предоставила пресс-служба «Роскосмоса», сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко и Марина Василевская в центре подготовки космонавтов имени Гагарина, декабрь 2022 года

Белоруска полетит вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон. Все они являются частью основного экипажа 21-й экспедиции. Новицкий и Василевская вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24», а Дайсон продолжит пребывание на станции до сентября 2024 года.

Ранее бортпроводница «Белавия» Марина Василевская была отобраны из более чем 3 тысяч кандидаток в Беларуси для участия в космическом полете.