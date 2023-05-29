Глава ГУР Украины Буданов: ответ за авиаудары по аэродромам не заставит долго ждать

Ответ Украины не заставит себя ждать. Вскоре все все увидят. Об этом заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, комментируя российские ракетные удары, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 29 мая, Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по украинским аэродромам. Российские военные нанесли авиаудары высокоточным оружием по украинским командным центрам, радиолокационным станциям, военным самолетам, а также складам с оружием и боеприпасами армии ВСУ.