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Глава ГУР Украины Буданов: ответ за авиаудары по аэродромам не заставит долго ждать

29 мая 2023 14:10
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Ответ Украины не заставит себя ждать. Вскоре все все увидят. Об этом заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, комментируя российские ракетные удары, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 29 мая, Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по украинским аэродромам. Российские военные нанесли авиаудары высокоточным оружием по украинским командным центрам, радиолокационным станциям, военным самолетам, а также складам с оружием и боеприпасами армии ВСУ.

Западные чиновники скорее позволят украинцам умирать, нежели прекратят войну!

# Международная политика # Кирилл Буданов

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