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Do Rzeczy: австралийский эксперт Дэвис призывает Польшу применить ядерное оружие ради Украины

29 мая 2023 14:42
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Обозреватель Лисицкий польского издания Do Rzeczy критикует призывы западных экспертов не бояться ядерной войны для сохранения Украины, пишет РИА Новости.

Риск стоит того, даже если может привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил бывший сотрудник Министерства обороны Австралии Малколм Дэвис. Он также добавил, что страх перед ядерным ударом – это трусость.

Лисицкий подчеркнул, что такая тактика приведет к большим человеческим жертвам. Он также осуждает западных аналитиков, которые признают возможность применения тактического ядерного оружия в Европе, но настаивают на продолжении эскалации конфликта, чтобы вернуть Украину к границам 1991 года. Обозреватель предупреждает о катастрофических последствиях такой риторики для Киева и всей Европы.

# Международная политика

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