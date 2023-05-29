Обозреватель Лисицкий польского издания Do Rzeczy критикует призывы западных экспертов не бояться ядерной войны для сохранения Украины, пишет РИА Новости.

Риск стоит того, даже если может привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил бывший сотрудник Министерства обороны Австралии Малколм Дэвис. Он также добавил, что страх перед ядерным ударом – это трусость.

Лисицкий подчеркнул, что такая тактика приведет к большим человеческим жертвам. Он также осуждает западных аналитиков, которые признают возможность применения тактического ядерного оружия в Европе, но настаивают на продолжении эскалации конфликта, чтобы вернуть Украину к границам 1991 года. Обозреватель предупреждает о катастрофических последствиях такой риторики для Киева и всей Европы.