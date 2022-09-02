Житель Риги сравнил чистоту улиц Латвии и Беларуси

Новости Латвии. Кампания по уничтожению истории уже не один месяц возмущает латвийцев. На снос памятников правительство тратит колоссальные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, зачищая следы Великой Отечественной, власти, похоже, совсем забыли о порядке в городах. Житель Риги опубликовал видео, на котором показал состояние центральных улиц города. Автор видео винит в происходящем местную мэрию. В качестве примера мужчина вспомнил про чистоту и порядок в Беларуси.

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