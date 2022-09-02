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Польше грозит голод из-за плохого урожая и проблем с логистикой

02 сентября 2022 11:43
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Новости Польши. Поляков ждет голодная зима. С приходом холодов цены на продукты питания вырастут в несколько раз. Об этом предупредили местные СМИ со ссылкой на главу одной из торговых компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польше грозит голод из-за плохого урожая и проблем с логистикой-1

Некоторые товары и вовсе могут исчезнуть с полок магазинов. Самым дефицитным продуктом станет соль, так как крупнейший завод по ее производству находится в Украине. Серьезным испытанием для Польши оказалась и засуха. Плохой урожай сильно повлиял на стоимость пшеничного глютена и крахмала. В результате подорожала молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия. Тяжело приходится и производителям бумаги и упаковки для продукции. На фоне логистических проблем многие компании стали получать некачественное сырье.  

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# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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