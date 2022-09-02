В Вильнюсе снесут мемориал советским воинам, он больше не культурное наследие

Новости Литвы. В Прибалтике продолжают уничтожать память о Великой Отечественной войне. В Вильнюсе планируют демонтировать мемориал советским воинам, который больше, как выяснилось, не является значимой для Литвы ценностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты группы по охране культурного наследия исключили памятник из этого списка. Известно, что окончательное решение о сносе столичная мэрия примет на заседании, которое пройдет через месяц. Однако муниципальные политики единодушно поддержали демонтаж еще в начале июня. Поэтому предстоящее заседание вряд ли изменит их решение.

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