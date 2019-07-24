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В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов

24 июля 2019 11:56
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Новости Турции. Турецкие правоохранители изъяли рекордную партию фальшивых банкнот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов-1

Тайник с поддельными купюрами обнаружили в одном из районов Стамбула. Обыски проходили в помещении типографии. Фальшивомонетчики изготовили более 270 миллионов фальшивых долларов. В результате проведенной спецоперации были арестованы пять человек.

В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов-4

# Фальшивомонетничество # Фотофакт

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