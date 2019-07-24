Работники общественного транспорта вышли на забастовку в Италии

Новости Италии. Рим погрузился в хаос: на дорогах многокилометровые пробки. Автобусы и трамваи ходят с серьезными перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарушена также работа метрополитена.

Об отмене и задержках рейсов сообщают железнодорожные вокзалы и порты. Стачка, объявленная крупнейшими профсоюзами в знак протеста против условий работы, коснется не только пассажирского, но и грузового транспорта, а также сектора морских перевозок.