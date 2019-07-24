Прямой эфир

Два самолёта разбились во французских Альпах: погибли два человека

24 июля 2019 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Два легкомоторных самолета разбились во французских Альпах. Жертвами катастрофы стали 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два самолёта разбились во французских Альпах: погибли два человека-1

Прибывшие к месту ЧП медики обнаружили одного пострадавшего. Его доставляют в больницу. Оба воздушных судна зарегистрированы в Великобритании, погибшие также граждане этой страны. Причины инцидента пока неизвестны.

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов
24 июля 2019 11:56

В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов

В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок
24 июля 2019 11:55

В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок

В Анталье автобус с туристами рухнул с обрыва: пострадали более 40 человек
24 июля 2019 11:05

В Анталье автобус с туристами рухнул с обрыва: пострадали более 40 человек