Аномально высокие температуры установятся по всей Европе

Новости мира. По прогнозам синоптиков, спасаться от палящего солнца придется даже жителям Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции уже объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности. +41 показывают столбики термометров в Испании. Даже для жителей жаркой страны это слишком.