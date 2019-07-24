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Аномально высокие температуры установятся по всей Европе

24 июля 2019 08:25
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Новости мира. По прогнозам синоптиков, спасаться от палящего солнца придется даже жителям Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномально высокие температуры установятся по всей Европе-1

Во Франции уже объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности. +41 показывают столбики термометров в Испании. Даже для жителей жаркой страны это слишком.

Аномально высокие температуры установятся по всей Европе-4

В поисках прохлады люди едут на пляжи, а те, кому до моря далеко, ищут спасения у фонтанов.

# Погода # Фотофакт

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