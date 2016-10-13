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Жертвами шторма в Одессе стали 3 человека

13 октября 2016 10:15
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Новости Украины. Одесская область устраняет последствия прошедшего в регионе шторма. Стихия бушевала всю ночь и унесла жизни трех человек. Эпицентр бури пришелся на Одессу. Город буквально тонул в осадках. Ливневая канализация не справилась, улицы, машины и дома подтоплены.

Порывы ветра достигали более 20 метров в секунду. В результате в ряде районов Одессы жители остались без света, повалено больше 30 деревьев. Движение городского транспорта не восстановлено до сих пор.

Напомним, накануне в Международном аэропорту Одесса не смог совершить посадку самолет белорусской авиакомпании. Авиаперевозчиком было принято решение развернуть воздушное судно. Заночевавшие в Минске пассажиры улетели 13 октября в 9 утра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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