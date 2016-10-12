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Белорусский самолет из-за непогоды не смог приземлиться в Одессе и вернулся в Минск

12 октября 2016 16:25
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Новости Беларуси. Самолет белорусской авиакомпании не смог совершить посадку в Международном аэропорту Одесса из-за сложных погодных условий. Украинский город 12 октября накрыл сильный шторм. Авиаперевозчиком было принято решение развернуть воздушное судно.

Несколько часов назад борт благополучно приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Подобные действия в непогоду в гражданской авиации принято относить к штатным ситуациям. В этом случае каждая авиакомпания самостоятельно принимает решение о вылете рейса или его посадке, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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