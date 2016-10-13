В США началось предварительное голосование на президентских выборах: избиратели на участках выстраиваются в очередь

Новости США. В США началось предварительное голосование на президентских выборах: участки открылись в нескольких штатах страны и, в частности, в Огайо. До дня общенационального голосования еще почти месяц, но избиратели обнаруживают высокую активность: на участках выстраиваются длинные очереди.

По самым свежим из проведенных опросов, у Клинтон ощутимо больше шансов набрать необходимые для того, чтобы стать президентом, 270 голосов выборщиков.

На сегодня эти шансы оцениваются как 95 – у Хиллари против 5 – у Трампа. Настроения публики, впрочем, меняются непредсказуемо и стремительно, поэтому в прогнозах социологи стараются быть осторожными. Барак Обама также проголосовал предварительно: свой бюллетень он заполнил и опустил в урну в Чикаго, где проживал до избрания Президентом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.