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  • Подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту Берлина найден мертвым в своей камере: обстоятельства самоубийства изучает полиция

Подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту Берлина найден мертвым в своей камере: обстоятельства самоубийства изучает полиция

13 октября 2016 07:20
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Новости Германии. Немецкая полиция обнаружила мертвым в своей камере подозреваемого в подготовке теракта в аэропорту Берлина. Джабера Альбакра задержали в понедельник: он стал известен полиции после того, как следствие изучило окружение участников прошлогоднего нападения на парижский театр Батаклан: Альбакр был с ними тесно связан.

Задержать подозреваемого удалось буквально накануне совершения нападения на берлинский аэропорт: власти даже были вынуждены эвакуировать пассажиров, ждущих посадки на свои рейсы, чтобы избежать всякого риска.

Обстоятельства самоубийства незадачливого террориста изучаются полицией, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Самоубийство

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