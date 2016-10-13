В центре Афин прогремел взрыв: ответственность за теракт на себя пока никто не взял

Новости Греции. Политический терроризм поднимает голову в Греции: минувшей ночью прогремел взрыв в центре Афин. Бомба была заложена в витрине одного из магазинов. Обошлось без пострадавших. За полчаса до детонации заряда, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о планируемом теракте. Подобного рода акциями в Греции знамениты местные анархисты: они довольно регулярно атакуют правительственные здания и банки, стараясь избегать жертв среди мирного населения. За нынешний теракт ответственность на себя пока никто не взял, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.