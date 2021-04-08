Новости Беларуси. Жертвами наводнений в Индонезии стали более 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 70 числятся пропавшими без вести. Сильные ливни привели также к сходу оползней.
Новости Беларуси. Жертвами наводнений в Индонезии стали более 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 70 числятся пропавшими без вести. Сильные ливни привели также к сходу оползней.
Под завалами оказались десятки домов, многие строения смыло потоками воды, разрушены несколько мостов. Спасатели уже эвакуировали из районов бедствия несколько тысяч человек.
Глава белорусского государства направил соболезнование президенту Индонезии. Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и восстановления затронутых стихией регионов.