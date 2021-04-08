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Жертвами наводнений в Индонезии стали более 160 человек

08 апреля 2021 18:01
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Новости Беларуси. Жертвами наводнений в Индонезии стали более 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 70 числятся пропавшими без вести. Сильные ливни привели также к сходу оползней.

Жертвами наводнений в Индонезии стали более 160 человек-1

Под завалами оказались десятки домов, многие строения смыло потоками воды, разрушены несколько мостов. Спасатели уже эвакуировали из районов бедствия несколько тысяч человек.

Жертвами наводнений в Индонезии стали более 160 человек-4

Глава белорусского государства направил соболезнование президенту Индонезии. Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и восстановления затронутых стихией регионов.

# Наводнение # Джоко Видодо # Александр Лукашенко # Фотофакт

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