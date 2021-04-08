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В США снова стрельба. Власти планируют ужесточить контроль над оборотом оружия

08 апреля 2021 14:39
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Новости США. Пять человек, в том числе двое детей, стали жертвами стрельбы в американской Южной Каролине. Их тела с многочисленными ранениями обнаружили прибывшие на вызов правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США снова стрельба. Власти планируют ужесточить контроль над оборотом оружия-1

За исключением мужчины, все жертвы были членами одной семьи. Подозреваемый в стрельбе задержан. На данный момент лишь известно, что он живет недалеко от погибших. Мотивы действий нападавшего устанавливаются.  

В США снова стрельба. Власти планируют ужесточить контроль над оборотом оружия-4

За последние несколько недель в США произошло несколько вооруженных нападений. 7 жертв в Джорджии, 10 в Колорадо. В связи с инцидентами администрация президента Байдена объявила о планах ужесточить контроль над оборотом оружия в стране.

# Стрельба в США # Джо Байден # Фотофакт

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