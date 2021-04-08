В США снова стрельба. Власти планируют ужесточить контроль над оборотом оружия

Новости США. Пять человек, в том числе двое детей, стали жертвами стрельбы в американской Южной Каролине. Их тела с многочисленными ранениями обнаружили прибывшие на вызов правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За исключением мужчины, все жертвы были членами одной семьи. Подозреваемый в стрельбе задержан. На данный момент лишь известно, что он живет недалеко от погибших. Мотивы действий нападавшего устанавливаются.