Здоров, любознателен и пока не отходит от мамы. Детёныш носорога родился в голландском зоопарке

Новости Нидерландов. Радостное событие в голландском зоопарке. Там появился на свет детеныш носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Радостное событие в голландском зоопарке. Там появился на свет детеныш носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышу четыре дня, он здоров, любознателен и пока ни на шаг не отходит от мамы. Его рождение – приятный пасхальный подарок.
Белые носороги находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось всего около 11 тысяч особей. Браконьеры охотятся на этих животных из-за рога, который очень ценится на незаконном рынке.