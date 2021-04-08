Здоров, любознателен и пока не отходит от мамы. Детёныш носорога родился в голландском зоопарке

Новости Нидерландов. Радостное событие в голландском зоопарке. Там появился на свет детеныш носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышу четыре дня, он здоров, любознателен и пока ни на шаг не отходит от мамы. Его рождение – приятный пасхальный подарок.