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Здоров, любознателен и пока не отходит от мамы. Детёныш носорога родился в голландском зоопарке

08 апреля 2021 15:00
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Новости Нидерландов. Радостное событие в голландском зоопарке. Там появился на свет детеныш носорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здоров, любознателен и пока не отходит от мамы. Детёныш носорога родился в голландском зоопарке-1

Малышу четыре дня, он здоров, любознателен и пока ни на шаг не отходит от мамы. Его рождение – приятный пасхальный подарок.

Здоров, любознателен и пока не отходит от мамы. Детёныш носорога родился в голландском зоопарке-4

Белые носороги находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось всего около 11 тысяч особей. Браконьеры охотятся на этих животных из-за рога, который очень ценится на незаконном рынке.

# Животные # Фотофакт

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