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Протестующие подожгли автобус, напали на фотожурналиста. Что происходит в Северной Ирландии?

08 апреля 2021 15:12
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Новости Великобритании. Ожесточенные столкновения и задержания: в Белфасте не утихают массовые беспорядки. Уже почти неделю протестующие выходят на улицы и устраивают погромы. Ночью демонстранты угнали и подожгли автобус, напали на фотожурналиста и забросали полицейских камнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие подожгли автобус, напали на фотожурналиста. Что происходит в Северной Ирландии?-1

С начала беспорядков от рук агрессивной толпы пострадали более 40 правоохранителей. Поводом для митингов стало решение суда не привлекать к ответственности политиков, которые, несмотря на карантинные меры, приняли участие в похоронах бывшего участника Ирландской национальной армии. Кроме того, демонстранты недовольны особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из Евросоюза.  

Протестующие подожгли автобус, напали на фотожурналиста. Что происходит в Северной Ирландии?-4

Основная часть протестующих – молодые люди. Среди задержанных есть даже 13-летний ребенок. По данным сил безопасности, к погромам также причастны склонные к насилию группировки. Премьер-министр Борис Джонсон резко осудил происходящее. Тем не менее останавливаться митингующие, похоже, не собираются.  

# Акции протеста # Борис Джонсон # Фотофакт

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