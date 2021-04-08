Протестующие подожгли автобус, напали на фотожурналиста. Что происходит в Северной Ирландии?

Новости Великобритании. Ожесточенные столкновения и задержания: в Белфасте не утихают массовые беспорядки. Уже почти неделю протестующие выходят на улицы и устраивают погромы. Ночью демонстранты угнали и подожгли автобус, напали на фотожурналиста и забросали полицейских камнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала беспорядков от рук агрессивной толпы пострадали более 40 правоохранителей. Поводом для митингов стало решение суда не привлекать к ответственности политиков, которые, несмотря на карантинные меры, приняли участие в похоронах бывшего участника Ирландской национальной армии. Кроме того, демонстранты недовольны особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из Евросоюза.