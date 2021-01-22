Жертвами атак стали 32 человека. Ответственность за теракт в Багдаде взяла на себя группировка «Исламское государство»

Новости Ирака. Новые подробности двойного теракта в Багдаде. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, жертвами двух взрывов на рынке в центре города стали 32 человека, еще около 110 получили ранения (подробнее здесь).