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В Харькове объявлен траур по погибшим на пожаре в доме престарелых

22 января 2021 08:18
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Новости Украины. В Харькове объявлен траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами происшествия стали 15 человек, еще 11 находятся в больнице.

В Харькове объявлен траур по погибшим на пожаре в доме престарелых-1

Пламя вспыхнуло в жилом двухэтажном доме. Здание было незаконно переоборудовано в пансионат для престарелых. В момент ЧП внутри находились 32 человека, в том числе четверо сотрудников заведения. Среди наиболее вероятных причин пожара – неосторожное обращение с электроприборами, а также неисправное газовое оборудование.

В Харькове объявлен траур по погибшим на пожаре в доме престарелых-4

Задержаны три человека: собственник здания, который, как выяснилось, владеет еще одним подобным домом престарелых, а также арендатор и администратор заведения. Всех их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.  

# Пожар # Фотофакт

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