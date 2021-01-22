В Харькове объявлен траур по погибшим на пожаре в доме престарелых

Новости Украины. В Харькове объявлен траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами происшествия стали 15 человек, еще 11 находятся в больнице.

Пламя вспыхнуло в жилом двухэтажном доме. Здание было незаконно переоборудовано в пансионат для престарелых. В момент ЧП внутри находились 32 человека, в том числе четверо сотрудников заведения. Среди наиболее вероятных причин пожара – неосторожное обращение с электроприборами, а также неисправное газовое оборудование.