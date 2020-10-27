Женщина в платье, в руках держит флаг Ливана. Статуя из обломков от взрыва в порту появилась в Бейруте

Новости Ливана. В Бейруте появилась статуя из обломков от взрыва в порту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея пришла скульптору, когда она участвовала в разборе завалов после трагедии.

Несколько недель Хаят Назер собирала осколки, поврежденные куски металла, вещи людей, дома которых пострадали от взрыва. Из собранных предметов мастер создала статую женщины в платье. В руке она держит флаг Ливана. У ног девушки установлены часы, стрелки которых застыли на отметке 18.08 – время, когда прогремел взрыв.

Эта скульптура – символ объединения и восстановления.

Напомним, трагедия в Бейруте произошла 4 августа. Она унесла жизни 78 человек, около 4 тысяч пострадали.