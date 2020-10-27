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Женщина в платье, в руках держит флаг Ливана. Статуя из обломков от взрыва в порту появилась в Бейруте

27 октября 2020 09:57
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Новости Ливана. В Бейруте появилась статуя из обломков от взрыва в порту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея пришла скульптору, когда она участвовала в разборе завалов после трагедии.

Женщина в платье, в руках держит флаг Ливана. Статуя из обломков от взрыва в порту появилась в Бейруте -1

Женщина в платье, в руках держит флаг Ливана. Статуя из обломков от взрыва в порту появилась в Бейруте -3

Несколько недель Хаят Назер собирала осколки, поврежденные куски металла, вещи людей, дома которых пострадали от взрыва. Из собранных предметов мастер создала статую женщины в платье. В руке она держит флаг Ливана. У ног девушки установлены часы, стрелки которых застыли на отметке 18.08 – время, когда прогремел взрыв.

Эта скульптура – символ объединения и восстановления.

Напомним, трагедия в Бейруте произошла 4 августа. Она унесла жизни 78 человек, около 4 тысяч пострадали.

Женщина в платье, в руках держит флаг Ливана. Статуя из обломков от взрыва в порту появилась в Бейруте -6

Женщина в платье, в руках держит флаг Ливана. Статуя из обломков от взрыва в порту появилась в Бейруте -8

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# Взрыв # Хаят Назер # Фотофакт

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