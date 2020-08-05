«Его последствия будут стоить нам миллиарды долларов». Что происходит в Бейруте после мощного взрыва

Новости Ливана. Оглушающий грохот, едкий дым, десятки погибших и тысячи раненых. Вечером 4 августа мир сотрясла очередная трагическая новость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В порту ливанского Бейрута прогремел взрыв, равный по мощности землетрясению магнитудой 4,5. Полгорода превратилось в руины буквально за считанные секунды. Подробности в сюжете Виктории Пригодской.

Некоторые уже сравнили эту трагедию с ядерными ударами по японским Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. Ударная волна повредила десятки зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра происшествия. Автомобили на дорогах разбросало в разные стороны. В офисах выбило стекла и двери. Отголоски взрыва были слышны даже в столице Кипра – за 250 километров от места ЧП.

Мохаммед аль Хассан, житель Бейрута:

Мы были дома в тот момент, когда земля начала трястись. Мы подумали, что это землетрясение, как вдруг пронесся взрыв, и все окна разбились. Люди, выбегая из зданий, кричали: «Что происходит?» «Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Среди пострадавших – сотрудники ООН и представители иностранных посольств. Власти предупреждают: данные не окончательные. Многие местные жители числятся пропавшими без вести. Последствия взрыва колоссальные: только по предварительным оценкам, ущерб составил от 3 до 5 миллиардов долларов.

Джамал Итани, мэр Бейрута:

Будто мощное землетрясение ударило по Ливану и Бейруту. А его последствия будут стоить нам миллиарды долларов. Экономическая ситуация ухудшится еще сильнее, так как буквально все предприятия пострадали. Для их восстановления потребуются новые инвестиции, но мы не отчаиваемся. МИД: сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва в Бейруте нет

Причиной трагедии называют взрыв почти 3 000 тонн аммиачной селитры. Взрывоопасные вещества, конфискованные с одного из судов, 6 лет хранились в морском складе без соблюдения должных мер безопасности. Опасный груз планировали уничтожить, однако почему-то сделано этого не было.