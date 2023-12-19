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Лукашенко направил соболезнование председателю КНР в связи с жертвами землетрясения

19 декабря 2023 20:43
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Северо-западные районы Китая, пострадавшие от мощного землетрясения, стали зоной масштабной поисково-спасательной операции. В ней участвуют по меньшей мере 4 тысячи пожарных, солдат и полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности.

Лукашенко направил соболезнование председателю КНР в связи с жертвами землетрясения-1

В район бедствия отправлены палатки, складные кровати и одеяла. В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения соболезнование председателю КНР направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси глубоко потрясены известием о природном катаклизме, и просил передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших.

# Землетрясение # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин

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