Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника
В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.
Екатерина Забенько и Сергей Прохоров на связи.
Сергей Прохоров, СТВ:
Вечером в Минске состоится военный парад. Более четырех тысяч человек примут участие в составе 30 пеших расчетов.
Екатерина Забенько, СТВ:
Среди чеканящих шаг будут не только профессиональные военные, но и те, кто только мечтают примерить офицерские погоны. Именно им выпала честь открывать праздник.
В гостях выездной студии – заместитель начальника Суворовского училища Алексей Осипов и юные воспитанники училища Антон Богатко и Алексей Деруга. С праздником! С Днем Победы вас!
Екатерина Забенько:
В этом году всего 80 суворовцам предоставили честь вписаться в ряды представителей Вооруженных Сил. Как проходил отбор?
Алексей Осипов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища
Мы должны понимать, что подготовка к параду не отменяет общеобразовательные предметы. Поэтому в парад попадают ребята, которые справляются успешно и с учебой, и со всеми мероприятиями. И, конечно, выдерживают подготовку. Поэтому в числе парадного расчета Минского суворовского – лучшие из лучших.
Подробности в видео.