Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника

В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.

Сергей Прохоров, СТВ:

Вечером в Минске состоится военный парад. Более четырех тысяч человек примут участие в составе 30 пеших расчетов.

Екатерина Забенько, СТВ:

Среди чеканящих шаг будут не только профессиональные военные, но и те, кто только мечтают примерить офицерские погоны. Именно им выпала честь открывать праздник.

В гостях выездной студии – заместитель начальника Суворовского училища Алексей Осипов и юные воспитанники училища Антон Богатко и Алексей Деруга. С праздником! С Днем Победы вас!

Екатерина Забенько:

В этом году всего 80 суворовцам предоставили честь вписаться в ряды представителей Вооруженных Сил. Как проходил отбор?