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Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника

09 мая 2025 12:41
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В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом. 

Екатерина Забенько и Сергей Прохоров на связи.

Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника-2

Сергей Прохоров, СТВ:
Вечером в Минске состоится военный парад. Более четырех тысяч человек примут участие в составе 30 пеших расчетов.

Екатерина Забенько, СТВ:
Среди чеканящих шаг будут не только профессиональные военные, но и те, кто только мечтают примерить офицерские погоны. Именно им выпала честь открывать праздник.

В гостях выездной студии – заместитель начальника Суворовского училища Алексей Осипов и юные воспитанники училища Антон Богатко и Алексей Деруга. С праздником! С Днем Победы вас!

Екатерина Забенько:
В этом году всего 80 суворовцам предоставили честь вписаться в ряды представителей Вооруженных Сил. Как проходил отбор?

Как в Суворовском училище проходил отбор для участия в параде 9 Мая – рассказал замначальника-4

Алексей Осипов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища
Мы должны понимать, что подготовка к параду не отменяет общеобразовательные предметы. Поэтому в парад попадают ребята, которые справляются успешно и с учебой, и со всеми мероприятиями. И, конечно, выдерживают подготовку. Поэтому в числе парадного расчета Минского суворовского – лучшие из лучших.

Подробности в видео.

# Минское суворовское военное училище # Алексей Осипов # Екатерина Забенько # Сергей Прохоров # День Победы

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