«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Новости Ливана. В ливанском Бейруте устраняют последствия мощного взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв жуткого происшествия – более 100, пострадавших – около 4 000. Сотни спасателей разбирали завалы всю ночь. В стране объявлен трехдневный траур.

Взрыв прогремел в порту ливанского Бейрута 4 августа во второй половине дня. По мощности его уже сравнили с землетрясением силой 4,5. Едкий дым и звуки сирены. За считанные секунды полгорода превратилось в руины.

Ударная волна повредила десятки зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра происшествия. От стен отлетели балконы. Автомобили на дорогах разбросало в разные стороны. Из офисов выбило двери и стекла. Отголоски взрыва были слышны даже в столице Кипра – Никосии – за 250 километров от места ЧП.

Ахмат Исмаил, владелец магазина:

Мы оба стояли у входа и почувствовали, как трясется стекло. Я сказал ему: «Возможно это землетрясение». И он решил спросить у соседей, что происходит. Затем мне показалось, будто по Бейруту ударила молния, и все стало красным. А сила от этого удара отбросила меня от входа в магазин. Я звал Ахмада, которого также отбросило от магазина, только в другую сторону.

Филипп Арактинги, режиссер (Ливан):

Я видел войну, я снимал ее на камеру. В 2006 году я отправился на юг Ливана, чтобы увидеть ее. 30 дней войны принесли стране колоссальные разрушения. А сейчас для таких же разрушений потребовался лишь один взрыв. Это катастрофа. Я никогда не видел подобного.

Среди пострадавших – сотрудники ООН и представители иностранных посольств. Власти предупреждают, что данные не окончательные. Многие местные жители числятся пропавшими без вести. Официальная причина трагедии – взрыв почти 3 000 тонн аммиачной селитры.