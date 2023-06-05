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Зеленского предупредили о реакции США после неудачного наступления ВСУ

05 июня 2023 13:37
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Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет скрыть от Америки значительные потери ВСУ в технике и живой силе после неудачной попытки наступления на южном участке фронта в воскресенье, 4 июня. Такое заявление сделал бывший советник Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости. 

По его словам, ложь со стороны Киева вскроется. Из космоса потери видны, Запад все опубликует, но тогда положение будет гораздо хуже, отметил Соскин. Экс-советник Кучмы задался вопросом, были ли в курсе солдаты, что их ждет, предупредили ли военных. 

В понедельник, 5 июня, российское оборонное ведомство проинформировало, что днем ранее ВСУ предприняли попытку масштабного наступления на 5-и участках фронта на Южнодонецком направлении. В Минобороны РФ отметили, что целей противник не достиг и понес существенные потери. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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