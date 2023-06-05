Масштабные наводнения на Гаити. Есть погибшие и без вести пропавшие

Новости Гаити. 15 человек погибли еще восемь пропали без вести при масштабных наводнениях и оползнях на Гаити. Проливные дожди, которые принес с собой шторм «Арлен», не прекращаются здесь уже несколько дней и вызвали разлив рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.