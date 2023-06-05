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Масштабные наводнения на Гаити. Есть погибшие и без вести пропавшие

05 июня 2023 12:24
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Новости Гаити. 15 человек погибли еще восемь пропали без вести при масштабных наводнениях и оползнях на Гаити. Проливные дожди, которые принес с собой шторм «Арлен», не прекращаются здесь уже несколько дней и вызвали разлив рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные наводнения на Гаити. Есть погибшие и без вести пропавшие-1

Разрушено более 1 200 зданий, сотни километров дорог. Пострадал и урожай – затоплены тысячи гектаров полей. Из зоны бедствия эвакуированы 14 тысяч человек. Местные власти пытаются обеспечить местных жителей медикаментами, продуктами и водой. Премьер-министр сообщил, что обратился за помощью к международным организациям.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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