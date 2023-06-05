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Свержение власти насильственным путём. В Кыргызстане пресекли попытку госпереворота

05 июня 2023 12:19
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане пресечена попытка госпереворота. По сообщению местных СМИ, сотрудники комитета нацбезопасности провели массовые задержания, стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свержение власти насильственным путём. В Кыргызстане пресекли попытку госпереворота-1

О каком количестве человек идет речь – не сообщается, но, по данным спецслужб, все они готовились к свержению действующей власти насильственным путем. Подробности спецоперации не разглашаются. В Государственном комитете национальной безопасности отказались комментировать эту информацию.

# Международная политика # Фотофакт

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