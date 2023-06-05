Свержение власти насильственным путём. В Кыргызстане пресекли попытку госпереворота

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане пресечена попытка госпереворота. По сообщению местных СМИ, сотрудники комитета нацбезопасности провели массовые задержания, стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О каком количестве человек идет речь – не сообщается, но, по данным спецслужб, все они готовились к свержению действующей власти насильственным путем. Подробности спецоперации не разглашаются. В Государственном комитете национальной безопасности отказались комментировать эту информацию.