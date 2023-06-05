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Цена нефти на Лондонской бирже поднялась выше 77 долларов за баррель

05 июня 2023 12:33
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Цена нефти на торгах Лондонской биржи поднялась выше 77 долларов за баррель. Так мировые биржи реагируют на решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи черного золота до конца 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена нефти на Лондонской бирже поднялась выше 77 долларов за баррель-1

На прошедшем накануне заседании страны-участницы договорились уменьшить суточные нормы до 40 миллионов баррелей. Соединенные Штаты и другие западные страны уже обвиняли ОПЕК+ в повышении цен на нефть и разжигании инфляции за счет сокращения добычи, в то время как организация настаивала на том, что это было сделано для стабилизации нефтяного рынка, который серьезно пострадал из-за ухудшения глобальной ситуации.

# Добыча нефти # Фотофакт

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