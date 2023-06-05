Цена нефти на Лондонской бирже поднялась выше 77 долларов за баррель

Цена нефти на торгах Лондонской биржи поднялась выше 77 долларов за баррель. Так мировые биржи реагируют на решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи черного золота до конца 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошедшем накануне заседании страны-участницы договорились уменьшить суточные нормы до 40 миллионов баррелей. Соединенные Штаты и другие западные страны уже обвиняли ОПЕК+ в повышении цен на нефть и разжигании инфляции за счет сокращения добычи, в то время как организация настаивала на том, что это было сделано для стабилизации нефтяного рынка, который серьезно пострадал из-за ухудшения глобальной ситуации.