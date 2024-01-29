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Зеленский заявил, что в ВСУ служит почти миллион человек

29 января 2024 10:26
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Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с ARD заявил, что в армии Украины служит 880 000 человек. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», – сказал он.

Также украинский лидер отметил, что в стране работает около 30 миллионов человек.

В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что количество наземных подразделений составляет порядка 600 тысяч человек. Однако, по информации The New York Times, армия Украины переживает серьёзные проблемы с личным составом. В декабре 2023 года Зеленский также заявил, что генштаб ВСУ просил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Правительством был предложен проект закона о мобилизации, вызвавший возмущение в Украине и отправленный на доработку.
 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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