Зеленский заявил, что в ВСУ служит почти миллион человек

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с ARD заявил, что в армии Украины служит 880 000 человек. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», – сказал он.

Также украинский лидер отметил, что в стране работает около 30 миллионов человек.

В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что количество наземных подразделений составляет порядка 600 тысяч человек. Однако, по информации The New York Times, армия Украины переживает серьёзные проблемы с личным составом. В декабре 2023 года Зеленский также заявил, что генштаб ВСУ просил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Правительством был предложен проект закона о мобилизации, вызвавший возмущение в Украине и отправленный на доработку.

