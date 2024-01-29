Прямой эфир

Армия Израиля разогнала протестующих израильтян на границе с сектором Газа

29 января 2024 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Акция протеста израильтян закончилась стычкой с подразделениями армии. Сотни людей заблокировали погранпереход, чтобы не дать проехать в Газу грузовикам с гуманитарной помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия Израиля разогнала протестующих израильтян на границе с сектором Газа-1

Они требовали прекратить доставлять грузы в сектор, поскольку этим благотворительные организации помогают ХАМАС. По мнению демонстрантов, нужно перекрыть любую возможность отправки продуктов и предметов первой необходимости в анклав, пока боевики движения не выпустят всех заложников. Однако вскоре израильская армия разогнала толпу и, чтобы предотвратить новые митинги, объявила этот район закрытой зоной.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Пилотов упавшего в Афганистане самолета лишили права летать
29 января 2024 09:13

Пилотов упавшего в Афганистане самолета лишили права летать

Эксперты завершили расшифровку черных ящиков упавшего Ил-76 под Белгородом
29 января 2024 08:54

Эксперты завершили расшифровку черных ящиков упавшего Ил-76 под Белгородом

В РФ снова объявили в розыск журналиста Дмитрия Гордона
29 января 2024 08:39

В РФ снова объявили в розыск журналиста Дмитрия Гордона