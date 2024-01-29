Армия Израиля разогнала протестующих израильтян на границе с сектором Газа

Акция протеста израильтян закончилась стычкой с подразделениями армии. Сотни людей заблокировали погранпереход, чтобы не дать проехать в Газу грузовикам с гуманитарной помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требовали прекратить доставлять грузы в сектор, поскольку этим благотворительные организации помогают ХАМАС. По мнению демонстрантов, нужно перекрыть любую возможность отправки продуктов и предметов первой необходимости в анклав, пока боевики движения не выпустят всех заложников. Однако вскоре израильская армия разогнала толпу и, чтобы предотвратить новые митинги, объявила этот район закрытой зоной.