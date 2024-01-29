В Венгрии заявили, что не поддадутся на шантаж ЕС

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил, что страна не поддастся на «шантаж» ЕС по вопросу оказания помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкй на давление Financial Times.

«Венгрия не поддастся шантажу! <...> », – сказал Бока.

Ранее FT сообщала, что ЕС может подорвать экономику Венгрии и заблокировать ей доступ к европейским фондам, если она не откажется от вето на помощь Киеву. Несмотря на это, страны ЕС готовы принять пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро, независимо от позиции Венгрии. В декабре Венгрия ветировала увеличение бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая помощь Киеву.