НАТО хочет создать «военный Шенген»

Страны НАТО изучают возможность создания «военного Шенгена». Об этом сообщает Times, пишет РИА Новости.

Это позволило бы беспрепятственно перемещать воинские формирования в пределах границ стран-членов в преддверии июльского саммита Альянса в Вашингтоне.

Лидеры Североатлантического альянса уже давно стремятся создать военный аналог Шенгенской зоны для обеспечения свободного передвижения внутри стран-участниц. Сейчас идут переговоры о создании «военных коридоров» в Европе.

Трансграничные учения НАТО часто требуют большого количества документации, что может быть проблемой в случаях военного кризиса. Союз также недоволен бюрократией, которая связана с применением одной и той же техники военными разных стран. В качестве примера приводится случай, когда десантники из одной страны НАТО не могут воспользоваться парашютами из других стран-членов, даже если они вполне пригодны для использования.