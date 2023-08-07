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Зеленский заявил, что Украина получила от Франции ракеты большой дальности SCALP

07 августа 2023 06:40
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Франция передала Киеву ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Об этом проинформировал украинские президент Владимир Зеленский на своей странице в мессенджере, пишет РИА Новости. 

Один из снарядов лидер Украины показал на видео. О том, что Франция намерена передать Киеву такие ракеты для поддержки контрнаступательной операции ВСУ 11 июля заявил французский президент Эммануэль Макрон. Они являются аналогом Storm Shadow, которые киевскому режиму передает Великобритания. 

В России заявили, что поставка Украине ракет SCALP – очередной шаг в сторону эскалации конфликта. 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Эммануэль Макрон

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