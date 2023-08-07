Зеленский заявил, что Украина получила от Франции ракеты большой дальности SCALP

Франция передала Киеву ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Об этом проинформировал украинские президент Владимир Зеленский на своей странице в мессенджере, пишет РИА Новости.

Один из снарядов лидер Украины показал на видео. О том, что Франция намерена передать Киеву такие ракеты для поддержки контрнаступательной операции ВСУ 11 июля заявил французский президент Эммануэль Макрон. Они являются аналогом Storm Shadow, которые киевскому режиму передает Великобритания.

В России заявили, что поставка Украине ракет SCALP – очередной шаг в сторону эскалации конфликта.