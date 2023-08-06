Дуда: «Мы с президентом Зеленским любим друг друга». Как «дружат» Варшава и Киев?

На неделе Варшава наставляла на путь истинный Украину. Все началось с заявлений министра канцелярии польского президента. Он сказал, что Киеву стоило бы проявлять больше благодарности Варшаве за ее помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ну, упрекать Украину – это уже своеобразный тренд на Западе. Вспомните хотя бы последний саммит НАТО, где Зеленского заставили извиняться сотни раз. Тем не менее на Банковой упреки не поняли. И на ковер в МИД вызвали польского посла в Украине. Выкатили ему встречные претензии, что нельзя даже ставить под сомнение дружбу двух народов. Мол, у нас все по любви, и эти чувства выше политических предубеждений. Что касается благодарности, то кто еще кого должен благодарить в итоге. В этом действительно есть доля правды. Ведь украинский конфликт на самом деле дает Польше возможность хорошо заработать. Еще и политические очки набить. А о том, что дружить на Западе не умеют, у них только бизнес и ничего личного, мы на собственном опыте убедились. И не раз. Но это уже совсем другая история, как говорится. Вернемся к заклятым друзьям – Киеву и Варшаве – и послушаем их историю взаимоотношений в исполнении наших корреспондентов.

Союзники, партнеры, коллеги. Украина часто, если не всегда, рассчитывает на чью-то помощь. Но с такими друзьями Киеву не надо и врагов. Дружба тоже продается. Что бы ни говорили на публике.

Анджей Дуда, президент Польши:

Мы с президентом Зеленским любим друг друга, но мы занимаемся политикой. Конфликт в Украине затянется на несколько лет. Это стало понятно по результатам июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Игра в долгую прежде всего выгодна Западу. И вопрос только в том, кто и какую пользу сумеет из этого извлечь.

Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при ООН:

Некоторые члены НАТО демонстрируют двойные стандарты и выступают за формирование «ядерного альянса», усугубляя региональную напряженность. Факты свидетельствуют о том, что НАТО, по сути, является дестабилизирующей силой.

Подсуетилась, в частности, Польша. Варшава старается заключить с Киевом как можно больше военных контрактов. Это касается и обучения солдат, и ремонта техники по завышенным ценам, и поставок старого советского оружия. Последнее особенно сильно вызывает негодование Зеленского. Тот считает, что все это должно быть для Украины бесплатным. Ведь страна воюет за всю Европу. Но Польша заниматься благотворительностью не готова.

Марчин Пшидач, министр канцелярии президента Польши:

Думаю, Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для нее в последние месяцы и годы.

Это интервью Пшидача вызвало немало обсуждений. Время собирать камни – уже не намекает, а прямо говорит Варшава. Но в Киеве к такому не готовы. В администрации Зеленского переживают, что Польша, цитата, станет «инструментом российского агрессора» и «выберет сторону зла». Вот уж не думал польский посол оказаться на ковре в украинском МИД. Правда, в Варшаве молчать не стали. Уже по привычке премьер Моравецкий написал гневное обращение в соцсетях.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Вызов польского посла не должен был состояться. С учетом огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно.

Плохо учили солдат, не давали самолеты и ПВО, а теперь еще и требуют денег – Зеленский надеется выставить виноватыми в провале контрнаступа западных партнеров. Но это не те люди, которые будут подставлять вторую щеку. Глава Украины уже нарвался на резкие ответы на саммите в Литве. И кажется, бегущий по граблям наконец усвоил урок и рассыпался в благодарностях Штатам.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Я благодарен за сегодняшний пакет: артиллерия, ракеты для HIMARS, Patriots, NASAMS, дроны и многое другое. Спасибо, Америка.

А вот Варшаве «спасибо» мало. Особенно, когда речь заходит о содержании граждан Украины на деньги поляков. Новые потоки мигрантов – еще одна претензия Польши. Граждане Незалежной оказались незваными гостями. Местные предлагают закрыть для них шлагбаум.

Но едва ли это поможет. Видно на примере Штатов. Техас выставил водные заграждения, чтобы сдержать приток мексиканцев. На штат даже подали в суд. Но не это главное. Их в дверь – они в окно. Люди просто обошли препятствие в несколько сотен метров и все же пересекли реку Рио-Гранде.

Они ведут себя отвратительно, пристают к другим людям. К тем же полякам. Это ужасно.

Это же новые рабочие руки для той работы, которую поляки уже не хотят делать.

У нас такая польская ментальность, что мы сначала очень тепло принимаем. А потом устаем.