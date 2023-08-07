В Грузии скорбят по погибшим в курортном Шови

Новости Грузии. В Грузии сегодня день траура. В четверг, 3 августа, в курортном Шови сошел оползень. Число погибших увеличилось до 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестна судьба почти 20 человек, в их числе дети. Поиски пострадавших продолжаются. К работам привлечены свыше 400 спасателей, задействованы вертолеты. Стихией повреждены мосты и дороги, коттеджи и гостиница. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек.