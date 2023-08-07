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В Грузии скорбят по погибшим в курортном Шови

07 августа 2023 06:13
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Новости Грузии. В Грузии сегодня день траура. В четверг, 3 августа, в курортном Шови сошел оползень. Число погибших увеличилось до 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии скорбят по погибшим в курортном Шови-1

Неизвестна судьба почти 20 человек, в их числе дети. Поиски пострадавших продолжаются. К работам привлечены свыше 400 спасателей, задействованы вертолеты. Стихией повреждены мосты и дороги, коттеджи и гостиница. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек.

# Некролог # Новости Грузии # Фотофакт

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