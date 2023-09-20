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Зеленский заявил, что не уверен в успехе контрнаступления ВС Украины

20 сентября 2023 13:15
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал о своей неуверенности в успехе контрнаступления до конца текущего года, пишет РИА Новости.

Во время интервью Зеленскому был задан вопрос о вероятности прорыва в течение ближайших месяцев. Президент Украины ответил, что никто об этом знать не может.

Также украинский лидер упомянул о желании получить для ВСУ от Соединенных Штатов Америки ракеты дальнего радиуса действия. В противном случае – это станет «большой потерей» для Киева.

В Пентагоне сообщалось, что вопрос относительно передачи Украине ракет ATACMS с радиусом действия примерно 300 километров еще не решен.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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