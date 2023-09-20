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Компания Маска проводит набор добровольцев на вживление чипа в мозг

20 сентября 2023 12:32
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Neuralink Илона Маска объявила о первом наборе добровольцев для вживления нейроимплантов, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию компании в социальной сети X.

Сообщается, что нейротехнологическая компания открыла первый набор желающих поучаствовать в клинических испытаниях по вживлению имплантов в мозг. Участвовать могут люди с квадриплегией, полученной в следствие травмы шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом. 

С 2016 года стартап Маска разрабатывает чипы, которые возможно вживлять в мозг человека. Такие интерфейсы, по мнению бизнесмена, дадут возможность стать киборгом и противостоять искусственному интеллекту. В Neuralink также заявляют, что подобные разработки  помогут предоставить людям возможность силой мысли управлять компьютером.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США 25 мая 2023 года дало разрешение Neuralink проводить клинические испытания на людях.

# Технологии # Илон Маск

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