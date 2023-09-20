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В МИД России назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к столкновению с РФ

20 сентября 2023 12:45
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В российском внешнеполитическом ведомстве учения Североатлантического альянса, которые запланированы в будущем году, назвали подготовкой к военному столкновению с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил, что такие действия со стороны Альянса станут очередным шагом для дестабилизации ситуации в Европе. По его словам, учения носят явно агрессивный характер, а их сценарий не вызывает сомнений в том, что Альянс готовится к военному столкновению с РФ.

Ранее сообщалось, что НАТО запланировали провести весной 2024 года крупнейшие со времен холодной войны учения с целью отработки действий по «отражению» предполагаемого нападения со стороны Российской Федерации.

# Международная политика

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