В Польше выставили счёт Украине за оказанную помощь в 101 млрд злотых

Глава фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак сообщил в соцсети Х, что выставил счет Киеву за всю помощь, оказанную Украине, информирует РИА Новости.

В сообщении он отметил, что власти Украины жалуются на Польшу в ВТО, а сегодня Варшава выставляет Киеву счет. В видео, которое Босак прикрепил к посту, он стоит у здания украинского посольства в Варшаве с чеком, где видна сумма в 101 млрд злотых.

Как сообщалось, в середине сентября ЕК приняла решение снять ограничения на ввоз украинского зерна в 5 граничащих со страной государств Евросоюза. Еврокомиссия обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После такого шага ЕК Словакия, Венгрия и Польша заявили, что сами продлевают запрет в одностороннем порядке.

В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, а глава Министерства экономики страны Тарас Качка пригрозил ответными санкциями. Он заявил, что будет рассмотрен запрет на ввоз в Украину польских фруктов и овощей.