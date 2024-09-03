По словам главы Украины Владимира Зеленского, вторжение в Курскую область не привело к улучшению ситуации в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя операция могла бы снизить напряжение за счет уменьшения числа российских военных, украинские вооруженные силы продолжают испытывать сложности под Покровском и Торецком.

Зеленский признал, что главной целью Киева неизменно остается Донбасс, но в регионе в последнее время не наблюдается никаких успехов.

Напротив, президент России Владимир Путин заявил, что войска РФ контролируют ситуацию на территории Донбасса.

Украинские войска начали вторжение на территорию РФ 6 августа, но их продвижение было остановлено. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался, что наступление на Курскую область было предпринято с целью отвлечь российские силы от Донбасса.