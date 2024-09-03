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Зеленский заявил, что Курская операция не помогла ВСУ в Донбассе

03 сентября 2024 07:48
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По словам главы Украины Владимира Зеленского, вторжение в Курскую область не привело к улучшению ситуации в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя операция могла бы снизить напряжение за счет уменьшения числа российских военных, украинские вооруженные силы продолжают испытывать сложности под Покровском и Торецком.

Зеленский признал, что главной целью Киева неизменно остается Донбасс, но в регионе в последнее время не наблюдается никаких успехов.

Напротив, президент России Владимир Путин заявил, что войска РФ контролируют ситуацию на территории Донбасса. 

Украинские войска начали вторжение на территорию РФ 6 августа, но их продвижение было остановлено. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался, что наступление на Курскую область было предпринято с целью отвлечь российские силы от Донбасса.

# Владимир Зеленский # Международная политика

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