В Венгрии прошли протесты из-за запрета телефонов в школах

В Венгрии начало учебного года отметили акциями протеста из-за запрета телефонов в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Будапеште тысячи учеников и учителей вышли на улицы, после того как стало известно об увольнении директора одного из учебных заведений, который раскритиковал это решение правительства и отказался его выполнять. Демонстранты собрались у здания МВД (ведомство осуществляет надзор за образованием) и потребовали отставки министра.

Запреты в отношении мобильных телефонов в школах приняты и в других странах Европы.