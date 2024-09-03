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В Венгрии прошли протесты из-за запрета телефонов в школах

03 сентября 2024 07:35
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В Венгрии начало учебного года отметили акциями протеста из-за запрета телефонов в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии прошли протесты из-за запрета телефонов в школах-2

В Будапеште тысячи учеников и учителей вышли на улицы, после того как стало известно об увольнении директора одного из учебных заведений, который раскритиковал это решение правительства и отказался его выполнять. Демонстранты собрались у здания МВД (ведомство осуществляет надзор за образованием) и потребовали отставки министра. 

Запреты в отношении мобильных телефонов в школах приняты и в других странах Европы.

# Акции протеста

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