Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро

Власти США арестовали борт президента Венесуэлы Николаса Мадуро за несоблюдение установленных санкций. Воздушное судно было задержано в Доминикане и затем перевезено в штат Флорида. Об этом пишет РИА Новости.

В Министерстве финансов США заявили о том, что это связано с нарушением санкций и законов об экспортном регулировании, и Вашингтон намерен конфисковать самолет.

28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых одержал победу Николас Мадуро.

На втором месте оказался оппозиционер Эдмундо Гонсалес. По окончании выборов начались акции протеста, сопровождавшиеся стычками с полицией и актами вандализма. Мадуро заявил о задержании более 1200 человек, обвиненных в разрушении инфраструктуры и терроризме.

Представители оппозиции утверждают, что у них имеются доказательства победы Гонсалеса, который, как утверждается, получил более восьми миллионов голосов.