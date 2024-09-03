В Турции протестующие напали на американских военных

В турецком Измире протесты против прибытия в порт американского военного корабля едва не переросли в беспорядки. На улицы города вышли сотни людей, требуя от властей запретить ему оставаться в порту и выдворить его за пределы территориальных вод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако вначале мирная акция быстро приобрела воинственный характер, после того как демонстранты увидели американских моряков. Разгоряченная толпа атаковала их, одному из военнослужащих нападавшие надели на голову мешок. Прибывшая на место полиция освободила представителей армии и задержала 13 протестующих. При допросе они сказали, что таким образом хотели подчеркнуть свое несогласие с политикой США на Ближнем Востоке и в Турции.