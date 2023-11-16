Зеленский высказался против замораживания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не может себе позволить заморозить конфликт с Россией. При этом он отметил, что конфликт должен быть обязательно завершен. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что даже «замороженный» конфликт будет для Украины означать продолжающиеся потери и риск возобновления. Кроме этого, украинский лидер высказал пожелание, что конфликт должен быть завершен на украинских условиях. Он отметил, что, несмотря на трудности, Украина не может позволить себе мысль о замораживании конфликта.

В то время как ряд официальных лиц Украины предлагают разные сценарии дальнейшего развития конфликта, Зеленский упорно настаивает на его завершении.