Прямой эфир

МО РФ: 2 беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью и 3 над Черным морем

16 ноября 2023 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По данным Министерства обороны РФ, два беспилотника Украины сбиты над территорией Брянской области и три были перехвачены над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости.

Предположительно, в ведомстве сообщается, что Киев пытался осуществить теракт на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Брянской области подтвердил, что два дрона были ликвидированы, не причинив ущерба.

Украинские войска систематически предпринимают попытки атаковать регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые ликвидируются с помощью средств ПВО РФ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сенат США одобрил законопроект финансирования без помощи Израилю и Украине
16 ноября 2023 07:54

Сенат США одобрил законопроект финансирования без помощи Израилю и Украине

При пожаре в здании угольной компании в Китае число погибших возросло до 19 человек
16 ноября 2023 07:39

При пожаре в здании угольной компании в Китае число погибших возросло до 19 человек

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором сразу же после окончания переговоров
16 ноября 2023 07:31

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором сразу же после окончания переговоров