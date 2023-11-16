МО РФ: 2 беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью и 3 над Черным морем

По данным Министерства обороны РФ, два беспилотника Украины сбиты над территорией Брянской области и три были перехвачены над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости.

Предположительно, в ведомстве сообщается, что Киев пытался осуществить теракт на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Брянской области подтвердил, что два дрона были ликвидированы, не причинив ущерба.

Украинские войска систематически предпринимают попытки атаковать регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые ликвидируются с помощью средств ПВО РФ.