Правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов РФ

Чешское правительство одобрило решение о замораживании российской госсобственности, в том числе и активов, управляемых компанией «Госзагрансобственность». Об этом пишет РИА Новости.

Это было принято в связи с усилением в отношении России санкционного давления и замораживания российских активов на сотни миллиардов долларов. Возможность использования этих средств для восстановления Украины все еще рассматривается.

На днях президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий осуществлять обмен части средств зарубежных инвесторов, блокированных на территории страны, на средства россиян, находящихся в заморозке.