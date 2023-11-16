МИД РФ: Молдова не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, Молдова не реализовала ни одну из достигнутых в 2021 году договоренностей с «Газпромом». В прошлом октябре «Газпром» одобрил все предложенные Кишиневом условия, но до сих пор ни одно из них не было выполнено. Об этом пишет РИА Новости.

Отчет об аудиторской проверке задолженности Молдовы, на основе которого Кишинев утверждает об ее отсутствии, не отвечает международным стандартам. Мнение президента Майи Санду не изменит ситуацию, отмечает Галузин.

Молдова предлагает выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, а остальную сумму хочет оспаривать в суде. «Газпром» с таким предложением не согласен и намерен отстаивать свои права.